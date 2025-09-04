living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

15 قتيلاً على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في لشبونة

4
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قضى 15 شخصاً على الأقل وأصيب 18 جروح خمسة منهم بالغة الأربعاء، إثر خروج عربة ترام جبلي عن مسارها في حي سياحي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفق ما أفاد مسؤول في الإسعاف.

وقال المسؤول تياغو أوغوستو إنه تم نقل جميع الضحايا، مضيفا أن من بينهم أجانب لم يحدد جنسياتهم. وأعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني الخميس على ضحايا الحادث.

وشهد الحادث الذي وقع الحادث حوالى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) ولم تعرف تفاصيله بعد، انقلاب عربة ترام غلوريا الجبلي الشهير الذي يربط ساحة روسيو بمنطقتي بايرو ألتو وبرينسيبي ريال.

من جهتها، أكدت الشركة المشغلة للترام أنها اتبعت «جميع بروتوكولات الصيانة».

وقال رئيس بلدية لشبونة كارلوس موداس «إنها مأساة غير مسبوقة في مدينتنا».

وأظهرت صور بثت بشكل متواصل على التلفزيون المحلي عددا كبيرا من عناصر الدفاع المدني والشرطة والطوارئ الطبية المنتشرين في وسط الشارع المنحدر حيث كانت العربة ملقاة، بعد أن سقطت على جانبها وتعرضت لأضرار بالغة.

 

ويعد الترام الذي يتسع لنحو أربعين راكبا، وسيلة نقل شعبية لدى العديد من السياح الذين يزورون العاصمة البرتغالية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout