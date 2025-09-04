15 قتيلاً على الأقل إثر خروج عربة ترام عن مسارها في لشبونة

A + A -

قضى 15 شخصاً على الأقل وأصيب 18 جروح خمسة منهم بالغة الأربعاء، إثر خروج عربة ترام جبلي عن مسارها في حي سياحي في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفق ما أفاد مسؤول في الإسعاف.

وقال المسؤول تياغو أوغوستو إنه تم نقل جميع الضحايا، مضيفا أن من بينهم أجانب لم يحدد جنسياتهم. وأعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني الخميس على ضحايا الحادث.

وشهد الحادث الذي وقع الحادث حوالى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) ولم تعرف تفاصيله بعد، انقلاب عربة ترام غلوريا الجبلي الشهير الذي يربط ساحة روسيو بمنطقتي بايرو ألتو وبرينسيبي ريال.

من جهتها، أكدت الشركة المشغلة للترام أنها اتبعت «جميع بروتوكولات الصيانة».

وقال رئيس بلدية لشبونة كارلوس موداس «إنها مأساة غير مسبوقة في مدينتنا».

وأظهرت صور بثت بشكل متواصل على التلفزيون المحلي عددا كبيرا من عناصر الدفاع المدني والشرطة والطوارئ الطبية المنتشرين في وسط الشارع المنحدر حيث كانت العربة ملقاة، بعد أن سقطت على جانبها وتعرضت لأضرار بالغة.

ويعد الترام الذي يتسع لنحو أربعين راكبا، وسيلة نقل شعبية لدى العديد من السياح الذين يزورون العاصمة البرتغالية.