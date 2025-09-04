living cost indicators
الكشف عن خطوات شراء تذاكر مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الخطوات الأولى في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، والتي ستعتمد على نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الطلب.

تتراوح أسعار تذاكر المباريات الفردية حاليا من 60 دولارا أميركيا لمباريات الدور الأول بمرحلة المجموعات إلى 6710 دولارات أميركية لحجز مقعد في المباراة النهائية، ومن المرجح أن تتغير هذه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

 

وسيكون بإمكان الجماهير من حاملي بطاقات فيزا والمسجلين للحصول على بطاقة هوية فيفا، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للفيفا على شبكة الإنترنت، الدخول في سحب البيع المسبق، وذلك خلال الفترة بين يومي 10 و19 سبتمبر.

 

وسيبدأ اختيار المتأهلين من خلال هذه القرعة في تلقي إشعار في 29 سبتمبر، وسيكون بإمكانهم شراء التذاكر ابتداء من أول أكتوبر.

 

وتقرر أيضا أن يتم تحديد حد أقصى للمبيعات بواقع أربع تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، مع منع أي شخص من شراء أكثر من 40 تذكرة طوال مدة البطولة.

سيقام مونديال 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

 

وقد ضمن 13 منتخبا التأهل بالفعل للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويعد منتخبا الأرجنتين حامل اللقب والبرازيل من أبرز الفرق التي تأهلت للمونديال.

 

ومن المقرر أن تلعب الدول المضيفة جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات على أرضها.

 

من المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية فترة تسجيل أخرى من 27 إلى 31 أكتوبر، وستكون التذاكر متاحة لشرائها من منتصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر.

 

أما المرحلة الثالثة، ستنطلق بعد إجراء قرعة البطولة وتحديد جدول مباريات الدور الأول في الخامس من ديسمبر المقبل.

 

وستتاح للجماهير حينها فرصة أخرى لشراء التذاكر المتبقية على أساس أسبقية الحجز مع اقتراب موعد انطلاق البطولة.

Skynews
