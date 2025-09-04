living cost indicators
ترامب: أميركا "ستعاني كثيرا" إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية

4
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقات التجارية التي أبرمتها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها إذا خسرت قضية الرسوم الجمركية التي تنظرها المحكمة العليا.

وحذر من أن خسارة الدعوى ستسبب "معاناة كبيرة" للولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف صدر الأسبوع الماضي خلص إلى أن الكثير من الرسوم الجمركية غير قانونية. وتوقع أن إدارته ستنتصر في القضية.

 

وأضاف "أبرمنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يدفعون لنا بموجبه ما يقرب من تريليون دولار. هل تعلمون؟ إنهم سعداء. لقد تم الأمر. هذه الصفقات كلها منتهية... أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاؤها".

 

 

وهذه أول تعليقات لترامب تلمح إلى إمكانية إبطال الاتفاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين إذا أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر الجمعة الماضي.

 

راي داليو .. سياسات ترامب ستعيد أميركا 90 عاما للوراء

وقال ترامب إن إلغاء الرسوم الجمركية سيكون أمرا مكلفا، على الرغم من أن خبراء التجارة يشيرون إلى أن الرسوم يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الشركات في بلدان المنشأ.

 

ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قضية الرسوم الجمركية إلى المحكمة العليا، مطالبة القضاة بإصدار حكم سريع يؤكد أن للرئيس صلاحية فرض عقوبات تجارية واسعة بموجب القانون الفيدرالي.

ودعت الحكومة المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن معظم الرسوم التي فرضها ترامب غير قانونية بموجب قانون الصلاحيات الطارئة.

 

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية أبقت الرسوم سارية في الوقت الراهن، غير أن الإدارة طالبت المحكمة العليا بالتدخل العاجل في التماس قُدِّم مساء الأربعاء وحصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.

 

ويحذر معظم خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة.

Skynews
