living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميكروفون مفتوح يكشف محادثة سرية بين بوتين والرئيس الصيني

4
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف ميكروفون مفتوح، الأربعاء، فحوى محادثة جانبية حول "الخلود" وإطلالة العمر، بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

والتقط تسجيل صوتي الزعيم الروسي ونظيره الصيني وهما يتحدثان على انفراد عن إمكانية العيش حتى 150 سنة، على هامش العرض العسكري الذي نظمته بكين بمناسبة يوم النصر.

ووفقا لتسجيل صوتي بثه التلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في"، سمع الزعيمان وهما يتحدثان عن احتمالية تحقيق الخلود عبر عملية زراعة الأعضاء والتقنيات الطبية المتقدمة.

وقال شي لبوتين، وفقا للمترجم إلى اللغة الروسية: "في السابق كان الناس نادرا ما يعيشون حتى سن 70، أما اليوم ففي السبعين ما زلت طفلا"، وذلك بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".

وأجاب بوتين: "مع تطور التكنولوجيا الحيوية يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل متواصل فيعيش الإنسان أصغر فأصغر سنا، بل حتى يمكنه تحقيق الخلود".

وتابع شي قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذا القرن قد يمنح البشر فرصة للعيش حتى 150 عاما".

وأكد بوتين لاحقا، في مؤتمر صحفي أنه ناقش هذا الموضوع مع شي، الأربعاء.

وقال بوتين للصحفيين عند سؤاله عن هذه المحادثة المسربة: "أعتقد أن الرئيس تحدث عن ذلك عندما ذهبنا إلى العرض".

وتابع بوتين: "إن الوسائل الحديثة لتحسين الصحة، والوسائل الطبية، وحتى الجراحية منها المتعلقة باستبدال الأعضاء، تتيح للبشرية أن تأمل في أن تستمر الحياة النشطة بطريقة مختلفة عما هي عليه اليوم"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

واستضافت الصين، الأربعاء، العديد من قادة العالم من بينهم بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في عرض عسكري بمناسبة مرور 80 عاما على عيد النصر.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout