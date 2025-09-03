أول تعليق من ترامب على "خبر وفاته".. وصورة يده تنتشر ثانية

A + A -

أكثر من مليون مستخدم على مواقع التواصل تناقلوا خلال اليومين الماضيين، شائعات تشي بـ"وفاة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط شكوك حول أسباب غيابه عن الأنظار، على ارغم من ظهوره أول أمس خلال توجهه لممارسة الغةلف، رياضته المفضلة.

ما دفع أحد الصحفيين مساء أمس الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض إلى سؤال ترامب حول كيفية تلقيه تلك الشائعة.

فما كان من الرئيس الأميركي إلا أن رد إنه لأمر جنوني. كما أضاف قائلا:" الأسبوع الماضي كان حافلاً، فغبت يومين فقط، لتبدأ الشائعات"

ثم أردف مستغرباً: "بايدن (الرئيس الأميركي السابق جو بايدن) كان ليغيب أشهراً، دون أن يحصل أي شيء من هذا"

إلى ذلك، أوضح أنه كان مشغولا خلال عطلة عيدالعمال بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الجولف الخاص به في فرجينيا. وقال "كنت مفعما بالنشاطخلال عطلة نهاية الأسبوع"

فيما بدا نائبه جي دي فانس واقفاً خلفه، مبتسماً وساخرا من تلك الشائعات.

يد زرقاء!

لكن على الرغم من هذا التعليق، لم تتوقف الشائعات، إذ أعاد بعض المغردين على منصة إكس تداول صورة ليد الرئيس الاميركي، وقد بدت عليها آثار كدمة زرقاء.

يذكر أنه في 17 يوليو الماضي، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنىبعد أن ظهر في صور بدا فيها التورم على كاحليه واستخدم المساحيقلتغطية جزء من يده.

فيما ذكر شون باربابيلا، طبيب ترامب، في رسالة نشرها البيت الأبيض أن الفحوصات بينت أن مشكلة الساق بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 70عاما.