living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق من ترامب على "خبر وفاته".. وصورة يده تنتشر ثانية

3
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكثر من مليون مستخدم على مواقع التواصل تناقلوا خلال اليومين الماضيين، شائعات تشي بـ"وفاة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط شكوك حول أسباب غيابه عن الأنظار، على ارغم من ظهوره أول أمس خلال توجهه لممارسة الغةلف، رياضته المفضلة.

ما دفع أحد الصحفيين مساء أمس الثلاثاء، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض إلى سؤال ترامب حول كيفية تلقيه تلك الشائعة.

فما كان من الرئيس الأميركي إلا أن رد إنه لأمر جنوني. كما أضاف قائلا:" الأسبوع الماضي كان حافلاً، فغبت يومين فقط، لتبدأ الشائعات"

ثم أردف مستغرباً: "بايدن (الرئيس الأميركي السابق جو بايدن) كان ليغيب أشهراً، دون أن يحصل أي شيء من هذا"

إلى ذلك، أوضح أنه كان مشغولا خلال عطلة عيدالعمال بإجراء مقابلات إعلامية وزيارة نادي الجولف الخاص به في فرجينيا. وقال "كنت مفعما بالنشاطخلال عطلة نهاية الأسبوع"

فيما بدا نائبه جي دي فانس واقفاً خلفه، مبتسماً وساخرا من تلك الشائعات.

يد زرقاء!
لكن على الرغم من هذا التعليق، لم تتوقف الشائعات، إذ أعاد بعض المغردين على منصة إكس تداول صورة ليد الرئيس الاميركي، وقد بدت عليها آثار كدمة زرقاء.

يذكر أنه في 17 يوليو الماضي، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب يعاني من تورم في أسفل ساقيه وكدمات في يده اليمنىبعد أن ظهر في صور بدا فيها التورم على كاحليه واستخدم المساحيقلتغطية جزء من يده.

فيما ذكر شون باربابيلا، طبيب ترامب، في رسالة نشرها البيت الأبيض أن الفحوصات بينت أن مشكلة الساق بسبب "القصور الوريدي المزمن"، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 70عاما.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout