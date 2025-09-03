ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه بوتين.. وسأقوم "بعمل ما"

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة إذاعية الثلاثاء، إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد فشل لقائهما في ألاسكا في تحقيق تقدم ملموس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال عمّا إذا كان يشعر بالخيانة من تعامل بوتين، قال ترامب لبرنامج "سكوت جينينغز" الإذاعي: "كانت بيننا علاقة رائعة".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين"، مبرزا "آلاف الأشخاص يموتون، إنها حرب لا معنى لها".

وتابع: "سأقوم بعمل ما لمساعدة الناس على العيش".

كما أشار ترامب إلى أن "غير قلق من تشكيل روسيا والصين محورا ضد الولايات المتحدة".

يأتي حديث ترامب في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن روسيا منخرطة في تعزيزات عسكرية جديدة في قطاعات معينة من خط المواجهة، وما زالت تشن ضربات على أهداف في أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو: "نشهد في الفترة الراهنة حشدا جديدا للقوات الروسية في قطاعات معينة من الجبهة. إنه يرفض أن يرغم على السلام" في إشارة إلى بوتين.

ولم يتطرق زيلينسكي إلى مزيد من التفاصيل، لكنه قال "روسيا تواصل شن الضربات. وبالطبع سنرد عليها".

وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الإثنين، أنه لم يكن هناك أي اتفاق بين بوتين وترامب، بشأن لقاء بين الرئيس الروسي، ونظيره الأوكراني أو لقاء ثلاثي.

وكان ترامب صرح في وقت سابق أنه تحدث مع بوتين، خلال القمة التي عقدها مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض، واتفقا على بدء ترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وأضاف: "اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".

كما أكد البيت الأبيض قبل أيام أن الرئيس الروسي وافق على عقد اجتماع مع زيلينسكي.

لكن ترامب تراجع هو الآخر وقال الجمعة إن اجتماعا بين الطرفين "يبدو غير مرجح".