living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تذاكر قطار ذكية في بريطانيا تقوم بتتبع المسافرين عبر الـ GPS

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت الجهات المختصة التي تقوم بتشغيل خطوط القطار في بريطانيا باختبار نوع جديد من التذاكر، يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد القطارات التي استخدمها المسافر أو تنقل بها، كما تقوم بحساب المسافات المقطوعة، وتبعاً لذلك ستقوم بخصم الأجرة المالية المقررة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن فكرة التذاكر الذكية الجديدة تكمن في أن الركاب لن يضطروا لشراء تذكرة مسبقاً، بل سيتمكنون من تسجيل الوصول باستخدام تطبيق على هاتفهم النقال، وسيتم خصم أفضل سعر تلقائياً في نهاية اليوم، بعد حساب القطارات والمسافات المستخدمة ومكان الصعود ومحطة النزول.

ولفحص التذاكر وعبور حواجز التذاكر، سيظهر رمز شريطي في التطبيق ليتم مسحه ضوئياً وبشكل آلي.

وستُجرى تجربة "الدفع الفوري" لمدة تسعة أشهر على أربعة خطوط تشغلها شركة "إيست ميدلاندز" للسكك الحديدية، وشركة السكك الحديدية الشمالية "نورثرن ريل".

وتنقل جريدة "مترو" عن القائمين على هذا المشروع قولهم، إن الهدف منه هو تبسيط إجراءات الحصول على الأسعار، لكن أحد مسؤولي المؤسسات الخيرية حذّر من أنه يجب أن تظل الخدمات متاحة بسهولة دون الحاجة إلى هاتف ذكي، حيث تظهر الأبحاث أن أكثر من خمسة ملايين شخص في بريطانيا يعانون حالياً بسبب تحول كل شيء إلى الإنترنت.

وفي حين يُبدي الكثيرون إعجابهم بسهولة استخدام الهاتف، فإن التحول نحو استخدام الهاتف في كل شيء ليس مرضياً للجميع.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة (Age UK) أن العديد من كبار السن غير راضين عن وتيرة التغيير، حيث إن عدداً كبيراً منهم "غير متصل بالإنترنت على الإطلاق".

ووجدت الدراسة أن واحدًا من كل ثلاثة (31%) ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً -أي ما يعادل 5.1 مليون شخص- قالوا إن الحياة أصبحت أصعب بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، لأن الأشياء التي يرغبون في القيام بها لم تعد متوفرة إلا على الإنترنت، بينما شعر أكثر من نصف المشاركين (53%) بالإحباط من توصيتهم بالوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، بدلاً من الحضور الشخصي أو عبر الهاتف.

وصرحت كارولين أبراهامز، مديرة المؤسسة الخيرية: "لا شك أن هناك العديد من الفوائد لكبار السن الذين يمكنهم تصفح التطبيقات على هواتفهم الذكية أو يرغبون في الاتصال بالإنترنت، وهم قادرون على ذلك". لكنها استدركت بالقول: "لكن من المهم جداً أن يتمكن كبار السن، سواءً استخدموا أجهزة الكمبيوتر أم لا، من الوصول بسهولة إلى الخدمات التي يحتاجونها. كما أنه ليس من الواضح ما سيحدث إذا نفدت بطارية هاتف الراكب أثناء رحلته، نظراً لأن خدمات نظام تحديد المواقع لن تعمل في هذه الحالة".

وقال أليكس هورنبي، الرئيس التجاري لشركة نورثرن ريل: "تاريخياً، كان إصدار التذاكر في قطاع السكك الحديدية معقداً للغاية، لذا فإن أي شيء يُبسط تجربة العميل يستحق التأييد".

وأضاف: "لقد شهدنا بالفعل تحولاً كبيراً من التذاكر التقليدية إلى البدائل الرقمية، والتي تشكل الآن أكثر من 80% من الرحلات على شبكتنا".

وتقتصر التجارب في البداية على ألف راكب على كل مسار، مع إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمشغلي القطارات.

وأفادت الحكومة بأن تقنية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قد "اختُبرت على نطاق واسع" في سويسرا والدنمارك واسكتلندا، ولكن لم تُختبر بعد في إنجلترا.

وتحظى هذه الخطط الجديدة بدعم ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي، والمقصود منها أن تكون جزءاً من خطط أوسع لإصلاح نظام السكك الحديدية، والتخطيط لإدخال معظم مشغلي القطارات إلى الملكية العامة بحلول عام 2027.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout