تذاكر قطار ذكية في بريطانيا تقوم بتتبع المسافرين عبر الـ GPS

بدأت الجهات المختصة التي تقوم بتشغيل خطوط القطار في بريطانيا باختبار نوع جديد من التذاكر، يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد القطارات التي استخدمها المسافر أو تنقل بها، كما تقوم بحساب المسافات المقطوعة، وتبعاً لذلك ستقوم بخصم الأجرة المالية المقررة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن فكرة التذاكر الذكية الجديدة تكمن في أن الركاب لن يضطروا لشراء تذكرة مسبقاً، بل سيتمكنون من تسجيل الوصول باستخدام تطبيق على هاتفهم النقال، وسيتم خصم أفضل سعر تلقائياً في نهاية اليوم، بعد حساب القطارات والمسافات المستخدمة ومكان الصعود ومحطة النزول.

ولفحص التذاكر وعبور حواجز التذاكر، سيظهر رمز شريطي في التطبيق ليتم مسحه ضوئياً وبشكل آلي.

وستُجرى تجربة "الدفع الفوري" لمدة تسعة أشهر على أربعة خطوط تشغلها شركة "إيست ميدلاندز" للسكك الحديدية، وشركة السكك الحديدية الشمالية "نورثرن ريل".

وتنقل جريدة "مترو" عن القائمين على هذا المشروع قولهم، إن الهدف منه هو تبسيط إجراءات الحصول على الأسعار، لكن أحد مسؤولي المؤسسات الخيرية حذّر من أنه يجب أن تظل الخدمات متاحة بسهولة دون الحاجة إلى هاتف ذكي، حيث تظهر الأبحاث أن أكثر من خمسة ملايين شخص في بريطانيا يعانون حالياً بسبب تحول كل شيء إلى الإنترنت.

وفي حين يُبدي الكثيرون إعجابهم بسهولة استخدام الهاتف، فإن التحول نحو استخدام الهاتف في كل شيء ليس مرضياً للجميع.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها منظمة (Age UK) أن العديد من كبار السن غير راضين عن وتيرة التغيير، حيث إن عدداً كبيراً منهم "غير متصل بالإنترنت على الإطلاق".

ووجدت الدراسة أن واحدًا من كل ثلاثة (31%) ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً -أي ما يعادل 5.1 مليون شخص- قالوا إن الحياة أصبحت أصعب بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، لأن الأشياء التي يرغبون في القيام بها لم تعد متوفرة إلا على الإنترنت، بينما شعر أكثر من نصف المشاركين (53%) بالإحباط من توصيتهم بالوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، بدلاً من الحضور الشخصي أو عبر الهاتف.

وصرحت كارولين أبراهامز، مديرة المؤسسة الخيرية: "لا شك أن هناك العديد من الفوائد لكبار السن الذين يمكنهم تصفح التطبيقات على هواتفهم الذكية أو يرغبون في الاتصال بالإنترنت، وهم قادرون على ذلك". لكنها استدركت بالقول: "لكن من المهم جداً أن يتمكن كبار السن، سواءً استخدموا أجهزة الكمبيوتر أم لا، من الوصول بسهولة إلى الخدمات التي يحتاجونها. كما أنه ليس من الواضح ما سيحدث إذا نفدت بطارية هاتف الراكب أثناء رحلته، نظراً لأن خدمات نظام تحديد المواقع لن تعمل في هذه الحالة".

وقال أليكس هورنبي، الرئيس التجاري لشركة نورثرن ريل: "تاريخياً، كان إصدار التذاكر في قطاع السكك الحديدية معقداً للغاية، لذا فإن أي شيء يُبسط تجربة العميل يستحق التأييد".

وأضاف: "لقد شهدنا بالفعل تحولاً كبيراً من التذاكر التقليدية إلى البدائل الرقمية، والتي تشكل الآن أكثر من 80% من الرحلات على شبكتنا".

وتقتصر التجارب في البداية على ألف راكب على كل مسار، مع إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمشغلي القطارات.

وأفادت الحكومة بأن تقنية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قد "اختُبرت على نطاق واسع" في سويسرا والدنمارك واسكتلندا، ولكن لم تُختبر بعد في إنجلترا.

وتحظى هذه الخطط الجديدة بدعم ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من التمويل الحكومي، والمقصود منها أن تكون جزءاً من خطط أوسع لإصلاح نظام السكك الحديدية، والتخطيط لإدخال معظم مشغلي القطارات إلى الملكية العامة بحلول عام 2027.