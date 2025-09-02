living cost indicators
تحذير من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض

2
SEPTEMBER
2025
أفاد مختبر علم الفلك الشمسي في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوصول سحابة بلازما شمسية إلى الأرض، ما أدى إلى بدء عاصفة مغناطيسية متوسطة إلى قوية.

وأوضح العلماء أن السحابة ناتجة عن "بُصاق شمسي" قوي وقع قبل يومين على سطح الشمس، وسُجل مرور الجبهة الأمامية للانبعاث البلازمي عند نقطة لاغرانج (L1) عند الساعة 23:35 بتوقيت موسكو، بسرعة بلغت 650 كيلومترًا في الثانية.

وأكد الخبراء أن العاصفة المغناطيسية مصنّفة بمستوى G2-G3، مع احتمال وصول الذروة إلى G3، ما قد يسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية، ومشكلات في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وانطلاق إنذارات كهربائية خاطئة في الشبكات الحامية.

كما توقّع العلماء ظهور الأضواء القطبية (الشفق القطبي) بشكل واضح فوق المناطق القطبية، لا سيما في الدول الإسكندنافية وكندا، مع احتمال مشاهدتها بشكل متفرق في شمال غرب روسيا.

وحذّر الخبراء الفئات الحساسة، مثل من يعانون اضطرابات في ضغط الدم أو الجهاز العصبي، من ظهور أعراض محتملة تشمل الصداع، الأرق، ضعف عام، وانخفاض مؤقت في الضغط الدموي، داعين إلى توخي الحذر ومراقبة الحالة الصحية خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)

