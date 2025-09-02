living cost indicators
إصابة عمدة نيويورك السابق رودي جولياني في حادث سيارة

قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن عمدة مدينة نيويورك الأميركية السابق، رودي جولياني (81 عاماً)، نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير قرب مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير، وفقاً لمتحدث باسمه.

 

وأضاف المتحدث، مايكل راغوزا، في منشور على منصة «إكس»، أن جولياني أصيب بكسر في فقرات الظهر وجروح قطعية أخرى، وتابع أن سيارة جولياني صدمتها سيارة أخرى من الخلف بسرعة عالية.

 

وأضاف راغوزا أن جولياني «في حالة معنوية ممتازة» ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال أيام قليلة.

 

يُذْكر أن جولياني عمل محامياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب في مساعيه الفاشلة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

 

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية أن شرطة ولاية نيو هامبشاير أفادت في بيان لها بأن جولياني كان يقود سيارة مستأجرة من قِبل المتحدث باسمه، تيد غودمان، عندما صدمته من الخلف سيارة تقودها فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً في وقت متأخر من مساء السبت.

 

وأضافت شرطة الولاية أن جنوداً شهدوا الحادث، الذي تسبب في اصطدام السيارتين بالحاجز الفاصل بين الطريق السريع؛ ما أدى إلى «تضررهما بشدة».

 

وتابعت أن غودمان والفتاة البالغة من العمر 19 عاماً أصيبا «بإصابات غير مهددة للحياة»، ونُقلا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وأشارت شرطة الولاية إلى أنها تُجري تحقيقاً في الحادث، ولم تُوجه أي اتهامات.

الشرق الأوسط
