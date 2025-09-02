living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحة ترامب تعود للواجهة.. والرئيس يكسر صمته

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخرا بشأن حالته الصحية.

ولا يزال ترامب (79 عاما) مثار فضول وحديث على المنصات الاجتماعية. ويوم السبت، اشتعلت منصة "إكس" بعبارات مثيرة أبرزها "ترامب مات".

وجاءت هذه الضجة في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة مؤخرا، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب، الأحد: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيرا أيضا إلى أن "العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ترامب شوهد الأحد مرتديا بنطالا وقميصا أسودين وقبعة بيضاء تحمل شعار USA أثناء دخوله سيارة رياضية سوداء في البيت الأبيض.

 

ووصل موكبه إلى نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينغ، بولاية فرجينيا، حوالي الساعة العاشرة صباحا.

 

وكان عدد من مراسلي البيت الأبيض كشفوا أن الرئيس لم يظهر علنا منذ اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout