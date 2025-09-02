living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: إسرائيل "تفقد السيطرة على الكونغرس" بسبب حرب غزة

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
 
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل "تفقد السيطرة على الكونغرس الأميركي" بسبب حرب غزة، في إشارة إلى تراجع تأييدها بين النواب الأميركيين.
 
وقال ترامب في مقابلة مع موقع "ديلي كولر": "كانت إسرائيل أقوى جماعة ضغط رأيتها في حياتي. كانت لديها سيطرة كاملة على الكونغرس والآن تفقد السيطرة".
 
وتابع: "أنا مندهش قليلا لرؤية ذلك يحدث".
 
وأضاف الرئيس الأميركي أن "استمرار حرب غزة يضر بإسرائيل ويؤذيها، لذا عليها إنهاء الحرب".
 
كما أشار إلى أن إسرائيل "ربما كسبت الحرب لكنها لا تفوز في عالم العلاقات العامة وهذا يضرها".
 
وسُئل ترامب في المقابلة عما إذا كان قلقا بشأن تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، بما في ذلك بين الجمهوريين، فأجاب: "أنا على دراية بذلك".
 
ثم انتقل إلى التركيز على "الدعم الجيد من إسرائيل"، مشيدا بالخطوات التي اتخذها كرئيس دفاعا عنها.
 
لكن خلال الأسابيع الأخيرة، أبدى ترامب دعمه لخطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، مؤكدا أن عليها "إكمال المهمة" ضد حماس.
 
وذكر الرئيس الأميركي أن الحركة لن تطلق سراح الرهائن المتبقين إلا بعد تدميرها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout