حادثة خطيرة في بلغاريا... ماذا حصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية؟

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الاثنين، أن الطائرة التي كانت تقل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعرضت لعطل في أنظمة الملاحة الإلكترونية، خلال اقترابها من مطار مدينة بلوفديف البلغارية مساء الأحد.

ووفق التقرير، تعطل نظام تحديد المواقع (GPS) ما دفع الطيار إلى التحليق فوق المطار لنحو ساعة، قبل أن يقرر الهبوط باستخدام الخرائط الورقية التقليدية.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا-كايسا إيتكونين، في مؤتمر صحافي في بروكسل: "يمكننا تأكيد حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي، ومع ذلك هبطت الطائرة بسلام في بلغاريا".

الحادثة وُصفت بأنها واقعة جوية خطيرة كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة، لولا خبرة الطاقم الذي تمكن من السيطرة على الموقف.

تزايدت في الأشهر الأخيرة تقارير أوروبية عن محاولات "تشويش إلكتروني" على أنظمة الملاحة في أجواء أوروبا الشرقية، خصوصاً في مناطق قريبة من البحر الأسود، وهو ما أثار مخاوف لدى مؤسسات الطيران المدني والعسكري على حد سواء.