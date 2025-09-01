living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لهذا السبب تأخر اندلاع الحرب العالمية الثانية 6 أيام

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

منذ توليه زمام الأمور بألمانيا، اتجه أدولف هتلر لنقض كل ما جاء بمعاهدة فرساي التي قبلت ألمانيا ببنودها عقب نهاية الحرب العالمية الأولى.

ومع اعتماده سياسة إعادة تسليح بلاده، باشر أدولف هتلر بالتوسع على حساب دول الجوار، حيث عمد الأخير لانتزاع أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وضم النمسا لألمانيا واستعادة إقليم السار. وفي خضم هذه الأحداث، فضلت كل من بريطانيا وفرنسا عدم جر أوروبا نحو حرب جديدة مفضلتين بذلك اللجوء نحو الحلول الدبلوماسية ضمن ما وصف حينها بسياسة استرضاء هتلر.

وخلال العام 1939، وجه أدولف هتلر أنظاره نحو بولندا. وعلى إثر ذلك، اتجهت بريطانيا للتحرك عن طريق إبرام معاهدة عسكرية مع البولنديين مثيرة بذلك قلق الألمان.

تهديدات هتلر
عقب تفرغه من تشيكوسلوفاكيا والنمسا، اتجه أدولف هتلر عام 1939 للتحرش ببولندا. فأمام العجز الدولي عن وقف تهديداته المتواصلة لدول الجوار، طالب هتلر باستعادة معبر دانتزيغ (Dantzig) وتحدث في الآن ذاته عن ضم بعض المناطق البولندية لألمانيا. ووسط ذهول المجتمع الدولي، أبرمت ألمانيا يوم 23 أغسطس (آب) 1939 مع الاتحاد السوفييتي اتفاقية مولوتوف ريبنتروب التي مثلت معاهدة عدم اعتداء بين الطرفين.

ومع تزايد التهديد الألماني لبولندا، اتجهت حكومة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلان (Neville Chamberlain) للتحرك. ولطمأنة البولنديين، وقعت لندن ووارسو ما عرف بالتحالف البولندي البريطاني الذي مثل اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين.

اتفاق بولندي بريطاني
وقعت هذه الاتفاقية بلندن يوم 25 أغسطس (آب) 1939 من قبل وزير خارجية بريطانيا إدوارد فريدريك ليندلي وود (Edward Frederick Lindley Wood)، المعروف باللورد هاليفاكس، والسفير البولندي إدوارد راكزنسكي (Edward Raczyński). وبموجبها، تعهد الطرفان بالتدخل عسكريا، وبشكل مباشر، لمساندة الطرف الآخر في حال تعرض أحدهما لهجوم من طرف ثالث.

وبطياته، تضمن هذا التحالف بندا سريا موجها ضد ألمانيا. وحسب ما نص عليه هذا البند، سيتدخل كلا الطرفين لمساندة الطرف الآخر في حال تعرض أحدهما لهجوم من قبل ألمانيا فقط. وبالتالي، لم تكن بريطانيا وبولندا ملزمتين بالتحرك عسكريا لمساندة بعضهما في حال تعرض أحدهما لهجوم من دولة أوروبية أخرى بخلاف ألمانيا. من جهة ثانية، تعهد الطرفان بعدم إبرام أية اتفاقيات قد تضر بمصالحهما، مع دول أخرى.

بألمانيا، كان هتلر قد خطط لغزو بولندا يوم 26 أغسطس (آب) 1939. ومع سماعه بهذه الاتفاقية، أجل القائد النازي الهجوم على بولندا ليوم 1 سبتمبر (أيلول)) 1939 بسبب تخوفه من تدخل عسكري بريطاني مباشر ضد ألمانيا.

ومع بداية الاجتياح الألماني لبولندا، تم تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة بين لندن ووارسو. ويوم 3 سبتمبر (أيلول) 1939، أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout