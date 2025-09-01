لهذا السبب تأخر اندلاع الحرب العالمية الثانية 6 أيام

A + A -

منذ توليه زمام الأمور بألمانيا، اتجه أدولف هتلر لنقض كل ما جاء بمعاهدة فرساي التي قبلت ألمانيا ببنودها عقب نهاية الحرب العالمية الأولى.

ومع اعتماده سياسة إعادة تسليح بلاده، باشر أدولف هتلر بالتوسع على حساب دول الجوار، حيث عمد الأخير لانتزاع أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وضم النمسا لألمانيا واستعادة إقليم السار. وفي خضم هذه الأحداث، فضلت كل من بريطانيا وفرنسا عدم جر أوروبا نحو حرب جديدة مفضلتين بذلك اللجوء نحو الحلول الدبلوماسية ضمن ما وصف حينها بسياسة استرضاء هتلر.

وخلال العام 1939، وجه أدولف هتلر أنظاره نحو بولندا. وعلى إثر ذلك، اتجهت بريطانيا للتحرك عن طريق إبرام معاهدة عسكرية مع البولنديين مثيرة بذلك قلق الألمان.

تهديدات هتلر

عقب تفرغه من تشيكوسلوفاكيا والنمسا، اتجه أدولف هتلر عام 1939 للتحرش ببولندا. فأمام العجز الدولي عن وقف تهديداته المتواصلة لدول الجوار، طالب هتلر باستعادة معبر دانتزيغ (Dantzig) وتحدث في الآن ذاته عن ضم بعض المناطق البولندية لألمانيا. ووسط ذهول المجتمع الدولي، أبرمت ألمانيا يوم 23 أغسطس (آب) 1939 مع الاتحاد السوفييتي اتفاقية مولوتوف ريبنتروب التي مثلت معاهدة عدم اعتداء بين الطرفين.

ومع تزايد التهديد الألماني لبولندا، اتجهت حكومة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلان (Neville Chamberlain) للتحرك. ولطمأنة البولنديين، وقعت لندن ووارسو ما عرف بالتحالف البولندي البريطاني الذي مثل اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين.

اتفاق بولندي بريطاني

وقعت هذه الاتفاقية بلندن يوم 25 أغسطس (آب) 1939 من قبل وزير خارجية بريطانيا إدوارد فريدريك ليندلي وود (Edward Frederick Lindley Wood)، المعروف باللورد هاليفاكس، والسفير البولندي إدوارد راكزنسكي (Edward Raczyński). وبموجبها، تعهد الطرفان بالتدخل عسكريا، وبشكل مباشر، لمساندة الطرف الآخر في حال تعرض أحدهما لهجوم من طرف ثالث.

وبطياته، تضمن هذا التحالف بندا سريا موجها ضد ألمانيا. وحسب ما نص عليه هذا البند، سيتدخل كلا الطرفين لمساندة الطرف الآخر في حال تعرض أحدهما لهجوم من قبل ألمانيا فقط. وبالتالي، لم تكن بريطانيا وبولندا ملزمتين بالتحرك عسكريا لمساندة بعضهما في حال تعرض أحدهما لهجوم من دولة أوروبية أخرى بخلاف ألمانيا. من جهة ثانية، تعهد الطرفان بعدم إبرام أية اتفاقيات قد تضر بمصالحهما، مع دول أخرى.

بألمانيا، كان هتلر قد خطط لغزو بولندا يوم 26 أغسطس (آب) 1939. ومع سماعه بهذه الاتفاقية، أجل القائد النازي الهجوم على بولندا ليوم 1 سبتمبر (أيلول)) 1939 بسبب تخوفه من تدخل عسكري بريطاني مباشر ضد ألمانيا.

ومع بداية الاجتياح الألماني لبولندا، تم تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة بين لندن ووارسو. ويوم 3 سبتمبر (أيلول) 1939، أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا.