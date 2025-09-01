living cost indicators
كلينتون يظهر برفقة جهاز صدمات قلبية.. ومخاوف صحية تتجدد

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
ظهر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مطار هامبتونز في نيويورك وهو يحمل جهاز صدمات قلبية، ما أثار مخاوف متجددة بشأن حالته الصحية، نظراً لتاريخه الطويل مع مشاكل القلب.

وتم التقاط صور للزوجين الديمقراطيين البارزين يوم الخميس وهما يحملان حقيبة طبية من نوع Propaq MD Air، وهي جهاز مراقبة وإزالة رجفان القلب - يستخدم عادة في حالات الطوارئ - أثناء صعودهما إلى طائرة خاصة، وفق ما نقلته "نيويورك بوست" الأميركية.

وهذا الجهاز المحمول مصمم لتوفير صدمات كهربائية طارئة للقلب، ومراقبة المرضى المعرضين لخطر عالٍ من السكتة القلبية.

مشاكل صحية لأكثر من عقدين

وعانى كلينتون من مشاكل صحية خطيرة لأكثر من عقدين، بما في ذلك خضوعه لعملية جراحية رباعية لتغيير شرايين القلب وعدة مرات من دخول المستشفى.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض، مر كلينتون بعدد من المشاكل الصحية، ففي عام 2004 - بعد ثلاث سنوات فقط من مغادرته البيت الأبيض- خضع كلينتون لعملية جراحية في القلب (تحويل مسار شرايين القلب) بعد أن عانى من آلام في الصدر وضيق في التنفس.

كما قال الأطباء آنذاك إنه عانى من انسداد بنسبة 100% تقريبا في بعض شرايينه أثناء خضوعه لعملية جراحية، ونجا بأعجوبة من نوبة قلبية خطيرة.

لاحقاً، وتحديداً في 2005، عاد إلى المستشفى لإجراء جراحة بسبب انهيار جزئي في الرئة، وفي عام 2010 تم تركيب زوج من الدعامات له في شريان تاجي.

 

نظام غذائي نباتي

وحاول السياسي المولود في ولاية أركنساس، تغيير نمط حياته بعد تلك الأزمات الصحية الخطيرة، فاتبع نظاماً غذائياً نباتياً إلى حد كبير، وفقد وزنه، ما ساعده في الحصول على حياة أفضل.

 

ومع ذلك، استمرت مشاكله الصحية، ففي أكتوبر 2021، أُدخل كلينتون إلى المستشفى لعدة أيام في كاليفورنيا بسبب عدوى في المسالك البولية انتشرت إلى مجرى دمه.

 

أيضاً، في ديسمبر الماضي، قضى كلينتون ليلة عيد الميلاد في مستشفى جامعة ميدستار جورجتاون في واشنطن العاصمة، وذكر متحدث باسمه أن الرئيس الأسبق أصيب بحمى وخضع لفحوص، لكنه خرج من المستشفى في اليوم التالي.

Skynews
{{article.title}}
