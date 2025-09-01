خارجية بريطانيا تتحدث عن إغلاق مؤقت لمبنى سفارتها في مصر

living cost indicators
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن سفارة المملكة المتحدة في القاهرة ما زالت تواصل عملها، رغم الإغلاق المؤقت للمبنى الرئيسي.

وأوضح المتحدث أن "بينما نراجع تأثير الأعمال التي نفذتها السلطات المصرية في المنطقة المحيطة. يمكن للمواطنين البريطانيين الاستمرار في الحصول على المساعدة القنصلية".

وكانت السفارة البريطانية أعلنت إغلاق المبنى الرئيسي للسفارة بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية أمام السفارة.

ومنذ عام 2014، وضعت حواجز حديدية وخرسانية عند مدخل الشارع المؤدي إلى السفارة البريطانية، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة السيارات، باستثناء المترددين على السفارة لإنهاء معاملاتهم، وذلك بعد خضوعهم لإجراءات فحص أمنية.

تحرك السلطات المصرية

وحظي تحرك السلطات المصرية لإزالة الحواجز الأمنية المحيطة بمقر السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي التاريخي بالقاهرة، بتفاعل واسع خلال الساعات الأخيرة.

 

وقبل أيام، دعت أحزاب وشخصيات عامة في مصر لإزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية، ردا على اعتقال مواطن مصري تطوع لحماية سفارة مصر في لندن من الخارج بعد محاولات للاعتداء عليها، وأفرج عنه لاحقا بعد تدخل الخارجية المصرية.

 

ودعا حزب الجبهة الوطنية إلى "إعادة النظر في معاملة البعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعا مشوها وسط العاصمة".

 

وسبق أن هدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال تقاعس أي دولة عن توفير الحماية اللازمة للسفارة المصرية لديها.

 

Skynews
