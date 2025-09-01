living cost indicators
شاب يورط سيدة بفاتورة عشاء خيالية في فندق "ماندارين أورينتال".. إليكم ماذا فعل!

1
SEPTEMBER
2025
اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ شابا عمره 23 عامًا بسبب انتحاله صفة محامٍ وتركه امرأة تدفع فاتورة عشاء فاخر تجاوزت الـ 84 ألف دولار محلي.

وتم توقيف الشاب المعروف فقط باسم عائلته "وونغ" في سجن "تسونغ كوان" بتهمة الحصول على ممتلكات عن طريق الاحتيال، كما تمت مصادرة الملابس التي يُعتقد أنه كان يرتديها خلال الواقعة.  

وذكرت صحيفة "ذا ستاندرد" أن الأزمة بدأت بشكوى من امرأة أفادت بأنها تعرفت على شاب، عبر "تيلغرام"، قبل عام، وادعى أنه يعمل محاميًا.

وبعد ترتيب لقاء، دعاها إلى عشاء فاخر في فندق "ماندارين أورينتال" في منطقة "سنترال".  

وخلال العشاء، طلب "وونغ" زجاجة شمبانيا فاخرة بقيمة تفوق 70 ألف دولار محلي، إلى جانب وجبات عشاء راقية بسعر 2,388 دولار محلي، لكل منهما.

وبعد انتهاء الأمسية، غادر "وونغ" دون دفع الفاتورة، تاركًا الضيفة تتحمل المبلغ كاملاً، وقيمته 84,453.60 دولار، شاملًا المشروبات ورسوم الخدمة. 

وعندما حان وقت دفع الفاتورة، نهض الرجل مدّعيًا أنه سيذهب إلى الحمام، لكنه لم يعد أبدًا، ولا تزال القضية قيد التحقيق من قبل وحدة مكافحة الجريمة المركزية..

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن مصدر في الشرطة قوله: "أخبر السيدة أنه سيستخدم الحمام، بعد أن طلب زجاجة نبيذ باهظة الثمن، لكنه اختفى عن الأنظار".

وبعدما فشلت محاولاتها في التواصل معه، لجأت المرأة إلى أصدقائها الذين ساعدوها على سداد الفاتورة التي تجاوزت 80 ألف دولار هونغ كونغي، ثم أبلغت السلطات.

{{article.title}}
