احتمال وفاة المئات.. زلزال عنيف يهز حدود دولتين!

ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب شرقي أفغانستان وامتد الشعور به إلى باكستان، ليل الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأعرب مسؤولون محليون في أفغانستان عن مخاوفهم من احتمال وفاة المئات من جراء الزلزال، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي أحدث حصيلة معلنة للضحايا، أكد مسؤولون محليون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 115، في ولايتي ننكرهار وكونار.

ووقع الزلزال في منطقة قريبة من حدود أفغانستان مع باكستان.

وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية ننكرهار أجمل درويش، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وفي أعقاب الزلزال الرئيسي، وقعت 3 هزات ارتدادية على الأقل، تراوحت قوتها بين 4.5 و5.2 درجة.