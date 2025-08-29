A + A -

هاجم الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية إلى «عسكرة» المدن في البلاد، حيث استعرض لافتات تقارن معدلات الجريمة في الولايات التي يقودها الجمهوريون بمعدلاتها في كاليفورنيا.

وقال في مؤتمر صحافي في ساكرامنتو :«إذا كان الرئيس صادقا بشأن قضية الجريمة والعنف، فلا شك في ذهني أنه سيرسل القوات على الأرجح إلى لويزيانا ومسيسيبي لمعالجة موجة العنف التي لا تُعقل والتي لا تزال تمثّل بلاءً لتلك الولايات»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت إدارة ترمب قد نشرت الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس بعد اندلاع احتجاجات الهجرة في يونيو (حزيران) الماضي. وقد قام ترمب مؤخرا بنشر الحرس الوطني في واشنطن وهدد بنشر قوات في شيكاغو في إطار حملة قمع لإنفاذ القانون.

وقال نيوسوم: «هذا البلد بحاجة إلى الاستيقاظ لما يجري - ليس فقط (الاستيقاظ) للميول الاستبدادية ولكن للإجراءات الاستبدادية من قبل هذا الرئيس».