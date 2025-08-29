كيف علّق ترمب على خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي؟

A + A -

تفاعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع خبر خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي، أمس (الثلاثاء).

أعلنت نجمة البوب سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية بفريق كانساس سيتي تشيفز كيلسي الخبر في منشور مشترك على منصة «إنستغرام» بعد ظهر أمس، ما أثار ضجة على الإنترنت، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ومع ذلك، كان ترمب في اجتماع وزاري استمر لساعات، ويبدو أنه لم يكن على علم بالأنباء حتى سأله أحد المراسلين عن رأيه.

وقال: «حسناً، أتمنى لهما كل التوفيق.. أعتقد أنه لاعب رائع، وشخص رائع، وهي أيضاً رائعة». وتابع: «لذا أتمنى لهما الكثير من الحظ».

في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً، كراهيته لتايلور سويفت بعد تأييدها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وكتب حينها بأحرف كبيرة على منصة «تروث سوشيال» التي يملكها: «أكره تايلور سويفت».

جاء تأييد سويفت لنائبة الرئيس السابقة بعد ساعات من انتهاء المناظرة الرئاسية الأولى والوحيدة بين هاريس وترمب.

ومنذ ذلك الحين، انفجر الرئيس في هجمات متكررة ضد المغنية الشهيرة.

في مباراة السوبر بول لعام 2025 بين كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيجلز، تعرضت الفنانة الحائزة على جائزة «غرامي»، التي كانت حاضرة لدعم ترافيس كيلسي، لصيحات استهجان عالية من جماهير إيجلز.

ترمب، الذي كان حاضراً أيضاً، شارك لاحقاً لقطة شاشة لمنشور من حساب عبر «تيك توك» يُظهر مقاطع من ردود فعل المعجبين عليه وعلى سويفت. كتب الحساب: «يحظى ترمب بهتافات حماسية في مباراة السوبر بول، بينما تُستهجن تايلور سويفت - العالم يتعافى».

وأعلنت سويفت وكيلسي خطبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي منشور مشترك، كتب الثنائي: «معلمتكم للغة الإنجليزية ومعلمكم للتربية البدنية سيتزوجان»، مع صور تُظهر كيلسي وهو يتقدم لخطبة سويفت.

وأظهرت الصور المصاحبة للمنشور سويفت وكيلسي في حديقة تملؤها الزهور الوردية، مع صوت أغنية لسويفت في الخلفية.

وقوبل الخبر بترحيب واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصد المنشور المشترك على «إنستغرام» أكثر من 1.8 مليون إعجاب في غضون أقل من 20 دقيقة.

وقدمت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية التهنئة للثنائي.

وبدأت علاقة سويفت وكيلسي، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاماً، في عام 2023 بعد أن غنت سويفت في ملعب أروهيد، معقل فريق كانساس سيتي تشيفز.