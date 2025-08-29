living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خناقة" في البيت الأبيض.. حول الصلاة!

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انشغل العديد من الأميركيين خلال الساعات الماضية بحرب اشتعلت بين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت والمتحدثة السابقة جين ساكي.

أما السبب فيعود إلى دعوة ليفيت للصلاة من أجل حماية الأولاد وعائلات الضحايا والمصابين في حادثة إطلاق نار على تلامذة خلال حضورهم قداساً في مدرسة كاثوليكية جنوب مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، الأربعاء الماضي.

ففي حين اعتبرت ساكي أن الصلوات لا تكفي، قائلة: "كفى من الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة".

ردت ليفيت خلال إحاطة صحافية من البيت الأبيض، أمس الخميس، معتبرة أن تلك التصريحات غير لائقة، وتفتقر للاحترام تجاه ملايين الأميركيين المؤمنين.

بدوره، دخل نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، على خط الجدال والمواجهة، متسائلاً في تغريدة على حسابه في "إكس": "لماذا تشعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بسبب صلاتهم بينما كان أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟".

فيما تداول العديد من المغردين على "إكس" فيديو ليفيت، مؤيدين موقفها.

وكانت السلطات الأميركية أعلنت سابقاً أن مسلحاً أطلق النار على تلاميذ خلال حضورهم قداساً في مدرسة كاثوليكية في جنوب مدينة مينيابوليس، الأربعاء، وقتل طفلين، وأصاب 17 آخرين. وقال مسؤولون إن المهاجم الذي كان يحمل بندقيتين ومسدساً، أطلق عشرات الطلقات النارية عبر النوافذ قبل أن ينتحر.

فيما أوضح قائد شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، أن "طفلين صغيرين لقيا حتفهما، يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، عندما كانا يجلسان في المقاعد"، مشيراً إلى أن طفلين من بين المصابين حالتهما حرجة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout