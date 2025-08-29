living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"المضخات المنفجرة" تثير الذعر.. واستدعاء مئات الآلاف منها

29
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقرر استدعاء حوالي 780 ألف مضخة مياه كهربائية تباع في متاجر تجزئة بأنحاء الولايات المتحدة وكندا، وذلك بسبب خطر حدوث انفجار فيها، بعد الإبلاغ عن حوادث تسببت في كسور وإصابات لدى بعض العملاء.

 

ووفقا لإشعار الاستدعاء الصادر الخميس عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، فإن شركة "تي تي آي أوت دور باور إيكويبمنت" قررت استدعاء بعض طرازات مضخات المياه الكهربائية التي تحمل علامة "ريوبي" التجارية، وذلك لأن درجة حرارة المكثف قد ترتفع مما قد يؤدي إلى انفجارها، وربما "يتسبب في تطاير بعض الأجزاء بقوة".

حتى الآن، تشير لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إلى أن شركة الأدوات والمعدات الكهربائية تلقت 135 بلاغا عن ارتفاع درجة حرارة المكثفات في الولايات المتحدة، بما في ذلك 41 بلاغا عن انفجارات أسفرت عن 32 إصابة في أصابع المستهلكين وأيديهم ووجوههم وأعينهم.

وأشار بيان آخر صادر عن وزارة الصحة الكندية إلى عدم الإبلاغ عن أي حوادث إضافية في كندا.

ودعت وزارة الصحة الكندية المستهلكين الذين يمتلكون مضخات المياه التي تقرر استدعاؤها إلى التوقف عن استخدامها فورا، وزيارة موقع أجهزة "ريوبي" الإلكتروني الخاص بالاستدعاء لمعرفة كيفية الحصول على خدمة الإصلاح المجاني، التي تتضمن مكثفا بديلا

وبيعت هذه المضخات في الولايات المتحدة بسعر يتراوح بين 300 و400 دولار تقريبا، في المتاجر وعبر الإنترنت.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout