رئيسة وزراء إيطاليا تندد بقتل إسرائيل صحافيين في غزة

A + A -

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في كلمة ألقتها اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة تندّد بالقتل «غير المبرر» لصحافيين في غزة.

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل، من بينهم خمسة صحافيين يعملون لدى «رويترز»، و«أسوشييتد برس»، و«الجزيرة»، ووسائل إعلام أخرى.

وقالت، في مؤتمر صحافي بمدينة ريميني الساحلية: «إنه هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وعلى كل من يخاطر بحياته بشجاعة لتغطية مأساة الحرب».

وميلوني من بين القادة الغربيين الذين نددوا مؤخراً بقصف يوم الاثنين، الذي أثار انتقادات دولية واسعة. ونفت إسرائيل أن الصحافيين كانوا من ضمن أهداف الضربة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم جديد على مدينة غزة التي تقول إنها آخر معاقل حركة «حماس». ويعيش في غزة حالياً نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم مليوني نسمة، وأعلنت إسرائيل أنها ستُصدر أوامر بالإخلاء لهم.

وقالت ميلوني: «لم نتردد في الدفاع عن إسرائيل، لكن في الوقت ذاته، لا يمكننا التزام الصمت الآن في مواجهة رد فعل تجاوز مبدأ التناسب، الذي تسبّب في مقتل أبرياء وتهديد الطوائف المسيحية، ويهدد حل الدولتَيْن التاريخي».

ودعت ميلوني إسرائيل أيضاً إلى إنهاء احتلالها العسكري لغزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، ووقف التوسع في بناء التجمعات السكنية في الضفة الغربية.