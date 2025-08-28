مقتل تركي في يوم زفافه جراء إطلاق نار ابتهاجاً

A + A -

قُتل شاب تركي عن طريق الخطأ في حفل زفافه جراء إطلاق رصاص ابتهاجا على يد أحد المدعوين، على ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن العريس البالغ 23 عاما توفي متأثرا بجروحه صباح الأربعاء، غداة حفلة زفافه في قرية بمحافظة غيرسون في شمال تركيا على البحر الأسود.

وذكرت «الأناضول» أنه تم القبض على عمة العريس، المشتبه بها في إطلاق النار.

وتُعد الحوادث الناجمة عن إطلاق النار ابتهاجا أمرا شائعا في تركيا، حيث تشير تقديرات مؤسسة محلية إلى وجود حوالي 40 مليون سلاح ناري في التداول، معظمها غير قانوني.

وبحسب السلطات، قُتل شخص عن طريق الخطأ وأصيب اثنان آخران الأسبوع الماضي في ظروف مماثلة في حفل زفاف في محافظة طرابزون المجاورة.