living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسائل تكشف عن إخلاء مركز ألكاتراز الأميركي لاحتجاز المهاجرين خلال أيام

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف مسؤول كبير في ولاية فلوريدا الأميركية أن مركزاً لاحتجاز المهاجرين مثيراً للجدل تديره الولاية في إيفرجليدز سيتم إخلاؤه على الأرجح في غضون أيام، في الوقت الذي تقاوم فيه إدارة الحاكم الجمهوري للولاية رون ديسانتيس والحكومة الاتحادية قراراً قضائياً بإغلاق المركز المعروف باسم «ألكاتراز التمساح»، بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول). هذا وفقاً لرسائل بريد إلكتروني متبادلة حصلت عليها وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

 

في رسالة موجهة إلى الحاخام ماريو روزمان، حاخام جنوب فلوريدا، في 22 أغسطس (آب)، بشأن تقديم خدمات الرعاية الروحية في المنشأة، قال المدير التنفيذي لقسم إدارة الطوارئ في فلوريدا، كيفن جوثري: «من المرجح وصول عدد المحتجزين إلى صفر خلال أيام قليلة».

 

وأكد كل من روزمان، والمساعد التنفيذي الذي أرسل البريد الإلكتروني الأصلي إلى جوثري، صحة الرسائل لوكالة «أسوشيتد برس».

 

ولم يرد متحدث باسم جوثري، الذي أشرفت إدارته على بناء وتشغيل الموقع، على طلب التعليق.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout