رسائل تكشف عن إخلاء مركز ألكاتراز الأميركي لاحتجاز المهاجرين خلال أيام

A + A -

كشف مسؤول كبير في ولاية فلوريدا الأميركية أن مركزاً لاحتجاز المهاجرين مثيراً للجدل تديره الولاية في إيفرجليدز سيتم إخلاؤه على الأرجح في غضون أيام، في الوقت الذي تقاوم فيه إدارة الحاكم الجمهوري للولاية رون ديسانتيس والحكومة الاتحادية قراراً قضائياً بإغلاق المركز المعروف باسم «ألكاتراز التمساح»، بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول). هذا وفقاً لرسائل بريد إلكتروني متبادلة حصلت عليها وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء.

في رسالة موجهة إلى الحاخام ماريو روزمان، حاخام جنوب فلوريدا، في 22 أغسطس (آب)، بشأن تقديم خدمات الرعاية الروحية في المنشأة، قال المدير التنفيذي لقسم إدارة الطوارئ في فلوريدا، كيفن جوثري: «من المرجح وصول عدد المحتجزين إلى صفر خلال أيام قليلة».

وأكد كل من روزمان، والمساعد التنفيذي الذي أرسل البريد الإلكتروني الأصلي إلى جوثري، صحة الرسائل لوكالة «أسوشيتد برس».

ولم يرد متحدث باسم جوثري، الذي أشرفت إدارته على بناء وتشغيل الموقع، على طلب التعليق.