living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استعدادات غير مسبوقة… فرنسا تجهز مستشفياتها للحرب!

28
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صحيفة لو كانار أونشانيه الفرنسية أنّ وزارة الصحة أرسلت مذكرة داخلية إلى الوكالات الإقليمية للصحة، تدعوها فيها إلى الاستعداد لأزمات محتملة خلال السنة المقبلة، تحت عنوان: "وزارة الصحة تعبئ المستشفيات للحرب".

وبحسب الصحيفة، طلبت وزيرة الصحة كاثرين فوترن من المسؤولين التأكد من جهوزية النظام الصحي بحلول آذار القادم، لمواجهة ما وصفته بـ"تعبئة كبرى". وشملت التوجيهات إنشاء مراكز طبية متخصصة بإصابات الحرب، على أن تكون قريبة من محطات النقل والمطارات، وقادرة على استقبال 100 جريح يوميًا، ورفع القدرة إلى 250 جريحًا خلال ثلاثة أيام في ذروة النشاط.

وأوضحت المذكرة أن موقع فرنسا الجغرافي قد يجعلها قاعدة خلفية لأي صراع أوروبي، بما يعني استقبال آلاف الجنود الأجانب الذين قد يمرون عبر أراضيها، وبالتالي "سيحتاج هؤلاء الشباب القادرون على القتال إلى رعاية طبية وإجراءات وقائية مثل الفحوصات والتلقيح".

في المقابل، دافعت وزيرة الصحة عن هذه المذكرة خلال مقابلة مع قناة BFM، مؤكدة أنّها "جزء من الاستعدادات الاستباقية، كما هي الحال مع المخزونات الاستراتيجية لمكافحة الأوبئة". وأضافت: "لم أكن في منصبي خلال جائحة كوفيد-19، لكننا جميعًا نتذكر كيف واجهت فرنسا انتقادات قاسية بسبب عدم الجهوزية. من الطبيعي أن تستبق الدولة الأزمات وعواقبها، فهذا من مسؤوليات المؤسسات المركزية".

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد النقاشات في أوروبا حول ضرورة رفع مستوى الجهوزية الصحية والأمنية، في ظل استمرار الحرب الروسية–الأوكرانية، وتخوّف العواصم الأوروبية من انتقال التوترات إلى ساحات أخرى. وفي وقت سابق، كانت باريس قد أعلنت عن رفع ميزانية الدفاع والقطاعات المرتبطة بالطوارئ الصحية، تحسبًا لأي تصعيد يطال القارة.

كما تزامنت هذه التسريبات مع انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة، واعتباره أنّ ما جرى من "إهانة لفرنسا بأكملها" يستوجب الكف عن "الهروب إلى الأمام". ما يعكس حجم الضغط السياسي والعسكري الذي تواجهه باريس داخليًا وخارجيًا.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout