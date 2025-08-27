living cost indicators
ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

27
AUGUST
2025
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين الدول التي تفرض ضرائب رقمية بفرض "رسوم جمركية إضافية" على سلعها ما لم تلغ تلك الدول مثل هذه القوانين.

في وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء المسؤولين عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية بالتكتل.

وتفرض عدد من الدول، وخاصة في أوروبا، ضرائب على عائدات مبيعات مقدمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك غوغل التابعة لشركة ألفابت وفيسبوك التابعة لميتا فضلا عن أبل وأمازون. وتمثل هذه المسألة مصدر إزعاج للعديد من الإدارات الأميركية منذ فترة طويلة.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "أحذر جميع الدول التي توجد بها ضرائب أو تشريعات أو قواعد أو لوائح رقمية من أنه إذا ما لم يتم إلغاء هذه الإجراءات التمييزية، فسأفرض، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، رسوما جمركية إضافية كبيرة على صادرات تلك الدولة إلى الولايات المتحدة، وسأضع قيودا على تصدير تقنياتنا ورقائقنا".

وفي المنشور، قال ترامب إن مثل هذه التشريعات "هدفها إلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها" وإنها تصب في صالح شركات صينية منافسة.

Skynews
