مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية جنوب شرقي إيران

27
AUGUST
2025
قتلت القوات الأمنية الإيرانية 13 مسلحا في عمليات نفذتها في جنوب شرق البلاد، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وأشار إلى أنهم ينتمون إلى مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم دامٍ على الشرطة.

ونقل التلفزيون عن بيان للحرس الثوري الإيراني "حتى الآن، قُتِل 13 إرهابيا وألقي القبض على آخرين" في عمليات أمنية في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان بمحافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان.

ومطلع الشهر الجاري، قتل 4 أشخاص، جنوب شرق إيران، إثر محاولة اقتحام مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن "شرطيا من سرفان قتل فيما كان إرهابيون يحاولون الدخول إلى مركز الشرطة" في هذه المنطقة من سيستان بلوشستان.

وينتمي المهاجمون وفق الوكالة إلى جماعة جيش العدل البلوشية التي تتمركز في باكستان وتنشط في جنوب شرق إيران.

وأفادت الوكالة بـ"مقتل 3 إرهابيين واعتقال اثنين آخرين".

وتقع محافظة سيستان بلوشستان على مسافة نحو 1200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران، وتشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وتشهد المنطقة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات أخرى إضافة إلى مهربي مخدرات.

Skynews
