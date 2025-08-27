living cost indicators
كولومبيا.. حركة متمردة تحتجز 34 جنديا "رهائن"

27
AUGUST
2025
أعلن وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن 34 جنديا كولومبيا احتجزوا رهائن في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة جنوبي البلاد، في المنطقة الأمازونية.

ولم يوضح الوزير متى سقط الجنود رهائن في أيدي متمردي هيئة الأركان المركزية، الفصيل المنشق عن حركة فارك (القوات المسلحة الثورية الكولومبية)، إثر توقيعها اتفاق سلام مع بوغوتا في 2016.

وأكد سانشيز أن معارك دارت الأحد بين الجيش والمتمردين، أسفرت عن مقتل 10 من المتمردين وأسر اثنين آخرين.

وأوضح الوزير أن الجنود أسروا إثر "العمل غير القانوني والإجرامي الذي يقوم به بعض الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية".

وفي كولومبيا، غالبا ما يعمد فلاحون مكرهين أو متأثرين بجماعات مسلحة تفرض سلطتها في المنطقة، إلى احتجاز جنود أو شرطيين.

وكثف الجيش الكولومبي عملياته ضد مسلحي هيئة الأركان المركزية بقيادة إيفان مورديكسو، منذ شنت الحركة المتمردة الخميس هجوما بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في كالي، ثالث كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكان.

وألقت السلطات القبض على عضوين من هيئة الأركان المركزية لتورطهما في هذا الهجوم الذي وقع أمام مدرسة الطيران العسكري، بينما لم تنفجر شاحنة مفخخة أخرى.

وفي اليوم نفسه وبالقرب من ميديلين، ثاني أكبر مدن البلاد، قتل 13 شرطيا خلال تبادل لإطلاق النار وإطلاق طائرة مسيّرة متفجرة على طائرة مروحية، بينما كانت هذه الوحدات تؤازر حملة لاستئصال نباتات الكوكا.

وكولومبيا هي أكبر منتج للكوكايين في العالم.

Skynews
