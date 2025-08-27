living cost indicators
بعد مداهمة عملاء الـ"أف بي آي" منزله.. بولتون يهاجم ترامب

27
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون استراتيجية دونالد ترامب مع حرب أوكرانيان وذلك بعد مداهمة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" لمنزله ومكتبه.

 

ووصف بولتون، في مقال منشور في صحيفة "واشنطن إكزامينر"، مداهمة عملاء الـ"إف بي آي" لمنزله ومكتبه في منطقة واشنطن، الجمعة الماضي، بأنها "غير متماسكة".

وقال: "سياسة دونالد ترامب تجاه أوكرانيا، اليوم ليست أكثر تماسكا مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي، عندما نفذت إدارته مذكرات تفتيش ضد منزلي ومكتبي".

 

وأضاف:"تنهار المفاوضات وسط ارتباك وعجلة، وقد تكون في لحظاتها الأخيرة، شأنها شأن حملة ترامب من أجل جائزة نوبل للسلام".

 

وأكمل بولتون: "حاولت الإدارة إخفاء هذا الارتباك خلف منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مقارنة ترامب لتوجيهه أصابع الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما فعله نائب الرئيس حينها ريتشارد نيكسون خلال "مناقشة المطبخ" الشهيرة مع نيكيتا خروتشوف".

وقال: "لم يتضح سبب رغبة ترامب في أن يقارن بالرئيس الوحيد الذي استقال في عار".

 

وأكمل: "كما أكد ترامب أن أوكرانيا لا يمكنها الفوز إلا بشن هجمات داخل روسيا، في الوقت الذي منعت فيه وزارة دفاعه كييف من تنفيذ ضربات صاروخية تفعل ذلك، معاكسة سياسة إدارة بايدن".

 

وأشار إلى أن "هجوم روسيا على مصنع مملوك للولايات المتحدة في أوكرانيا، والذي لم تعترف موسكو به، أبرز مدى الفوضى وانعدام التنظيم في السياسات الأمريكية".

 

واعتبر بولتون أن" تسارع الغضب الذي أبداه ترامب خلال محاولاته، في الأسبوع الماضي، لحل الصراع الأوكراني الروسي"، كان "واحدا من عدة أخطاء كبيرة"، مشيرا إلى أن ذلك "جعل احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ناهيك عن اتفاق سلام كامل أكثر صعوبة".

وشغل بولتون منصبه مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى لمدة عام ونصف، قبل أن يغادر منصبه سنة 2019 بعد خلاف حاد مع الرئيس.

 

والجمعة الماضي داهم موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" منزل ومكتب جون بولتون.

 

وذكرت تقارير صحفية، أن التحقيقات تهدف إلى الكشف عما إذا كان بولتون قد شارك، أو امتلك معلومات سرية، بشكل غير قانوني، أو أساء التعامل معها.

 

وصرح بولتون سنة 2020، أنه لم يحتفظ بأي وثائق سرية، ولم يخرج أيا منها معه بعد مغادرته للبيت الأبيض، مؤكدا أنه أتلف جميع الملاحظات

Skynews
{{article.title}}
