واشنطن تشطب العقوبات عن سوريا نهائياً

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم غد.

وأوضحت وزارة الخزانة، في بيانٍ اليوم، أنّ «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات عن سوريا من المدونة الفيدرالية، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025 بشأن رفع العقوبات عن سوريا».

وأشارت إلى أنّ «التعديل التنظيمي بات متاحاً للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيصبح نافذاً فور نشره رسمياً غداً».

من جهتها، رحّبت سوريا بقرار واشنطن، معتبرةً أنّ هذه الخطوة «تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح من شأنه أن ينعكس بشكلٍ مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في إعادة الحركة التجارية والمالية وعودة الشركات والبنوك الأميركية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين».

ووفق بيان لوزارة الخارجية السورية، اعتبر الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، أنّ «هذه الخطوة تعكس تحولاً مهماً في المواقف الأميركية تجاه سوريا».

وشدّد الشرع، خلال لقائه الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي في دمشق اليوم، برفقة المبعوث الأميركي، توم براك، على أنّ «سوريا ستبقى متمسكة بحقها السيادي وواقفة بحزم لمصالح الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

ولفتت الخارجية إلى أنّ «تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق يحمل دلالات مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء».

وأصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حزيران، أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكلٍ كامل.