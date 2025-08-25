living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول اختلس 12.4 مليون دولار

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن السلطات احتجزت نائب حاكم منطقة روسية حدودية متاخمة لأوكرانيا، في إطار قضية جنائية تتعلق باختلاس مليار روبل (12.4 مليون دولار) مخصصة للتحصينات الدفاعية.

وأضافت الوكالة أنه يجري حالياً تفتيش مكتب نائب حاكم كورسك فلاديمير بازاروف، الذي كان يعمل سابقاً نائباً للحاكم في منطقة بيلغورود المجاورة.

وأكد ألكسندر خينشتاين، حاكم منطقة كورسك، احتجاز بازاروف قائلاً إن القضية تتعلق بعمله السابق في منطقة بيلغورود. ولم يُدلِ خينشتاين بمزيد من التفاصيل.

وتُحقق روسيا مع عدد من المسؤولين بتُهم الفساد، منذ أن شقّت قوات أوكرانية طريقها عبر الحدود ودخلت منطقة كورسك، العام الماضي، في أكبر توغل عسكري بروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأقال الرئيس فلاديمير بوتين، في يوليو (تموز) الماضي، رومان ستاروفويت، وهو حاكم سابق لمنطقة كورسك، من منصب وزير النقل، وطلب من نائبه أن يحلّ محله. وعُثر على ستاروفويت، في وقت لاحق، ميتاً في سيارته متأثراً بإصابته بطلقٍ ناري في واقعةٍ قال المحققون إنها انتحار، على ما يبدو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout