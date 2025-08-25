زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب هذا البلد!

A + A -

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع قبالة جزر الكوريل الروسية اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

زلزال جديد في كامتشاتكا

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم على زلزال آخر بقوة 5.6 درجات ضرب الساحل الشرقي لإقليم كامتشاتكا الروسي.

وأكد بيان مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو، وحُددت إحداثياتها عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقا، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ".

وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترا من مدينة بترابافلوفسك - كامتشاتسكي، ما جعل السكان يشعرون بالاهتزازات بشكل واضح، وفق ما تداوله عدد منهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من شهر على الهزة العنيفة، التي ضربت كامتشاتكا يوم 30 يوليو الماضي، ووصفت بأنها الأقوى منذ عام 1952، بعدما سجلت قوة بلغت 8.8 درجات.