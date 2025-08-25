A + A -

حذر مسؤولون، اليوم السبت، من أن بحيرة تمتد لسبعة كيلومترات في شمال باكستان، تشكلت بعد انهيار طيني في الجبال، مهدَّدة بأن تمتلئ وتتسبب في فيضانات "كارثية".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن التدفق الطيني انحدر إلى القناة الرئيسية في نهر غيزر وأغلقها بالكامل أمس الجمعة، ما أدى إلى نشوء البحيرة في إقليم جيلجيت بالتستان.

وأوضحت الهيئة في تقرير عن الوضع، أصدره مكتبها في الإقليم، أن الانسداد خلق "هيكلا شبيها بالسد" يشكل تهديدا كبيرا بالفيضان.

وقال ذاكر حسين، المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في الإقليم، إن البحيرة الجديدة "يمكن أن تتسبب في فيضان كارثي".

وأضاف لـ"رويترز" أن 4 مناطق في اتجاه مجرى النهر، غيزر وجيلجيت وأستور وديامير، تواجه تهديدا خطيرا.

وتقع منطقة غيزر شمالي المناطق الجبلية في شمال غرب باكستان، حيث أدت الفيضانات الناجمة عن أسوأ الأمطار الموسمية والعواصف المطرية لهذا العام إلى مقتل ما يقرب من 400 شخص منذ 15 أغسطس (آب).

وقالت الهيئة إن الفيضانات في باكستان أودت بحياة 785 شخصا منذ بدء الرياح الموسمية في أواخر يونيو (حزيران)، محذرة من نوبتين مطريتين أخريين بحلول 10 سبتمبر (أيلول).