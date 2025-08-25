وزير بريطاني يفلت من ورطة الصيد مع نائب ترامب.. ما القصة؟

A + A -

يبدو أن الورطة التي وقع فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إثر خروجه في رحلة صيد مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مرت على خير.

فبعد دعوة لامي فانس وعائلته إلى منزله الريفي جنوب لندن، وخروجهما معاً في رحلة صيد بالقرب من الموقع، اكتفت وكالة البيئة البريطانية بتوجيه إنذار خطي له إثر صيده الأسماك بدون ترخيص.

فقد أعلنت الوكالة البريطانية قبل يومين، أن وزير الخارجية تلقى تحذيراً خطياً لممارسته صيد الأسماك دون ترخيص. وأوضحت أن أي شخص يزيد عمره على 13 عاماً ملزم بالحصول على ترخيص لصيد الأسماك في المياه العذبة في البلاد.

في حين لم توضح الوكالة ما إذا كان فانس يحمل ترخيصاً، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

4000 دولار

علماً أنه لو ثبت تغريم الوزير البريطاني بالفعل فإنه كان سيضطر إلى دفع نحو 4000 دولار.

وكان لامي أشار سابقاً إلى أنه حصل على رخصة صيد متأخراً وأبلغ الوكالة.

فيما وصف متحدث باسم الوكالة، الحادثة بأنها خطأ إداري، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

يذكر أن لامي كشف للصحافيين سابقا أن الضيف الأميركي قدم له نصائح صيد على طريقة كنتاكي، لكنها لم تساعده بالفعل في صيد أي شيء.

فيما قال فانس ممازحا إن الأمر الوحيد الذي يؤثر على علاقته المميزة يتجسد في أنه لا يصطاد شيئاً!