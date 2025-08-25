living cost indicators
ذعر واطلاق نار داخل جامعة ساوث كارولينا

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت جامعة ساوث كارولينا – مجمع كولومبيا اليوم الإثنين حادثة إطلاق نار داخل مكتبة توماس كوبر، ما أثار حالة من الهلع في أوساط الطلاب. وأكدت وسائل إعلام أميركية أن منفذ العملية رجل أبيض يرتدي بنطالاً أسود، وما زال حتى الآن طليقاً.

إدارة الجامعة أصدرت أوامر عاجلة للطلاب بإخلاء المكان واللجوء إلى أماكن آمنة، فيما أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلاباً مذعورين وهم يفرّون من محيط المكتبة وسط فوضى عارمة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة ملف عنف السلاح داخل الجامعات الأميركية، إذ تشهد الولايات المتحدة سنوياً سلسلة من الحوادث المماثلة في المؤسسات التعليمية. وتشير بيانات "مركز أرشيف عنف السلاح" الأميركي إلى تسجيل أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي في البلاد خلال العام 2024 وحده، كان بينها حوادث مروّعة داخل مدارس وكليات، أبرزها في جامعة فرجينيا وولاية ميشيغن.

ويعزو خبراء تفاقم هذه الظاهرة إلى سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية والانقسامات السياسية التي تعرقل إقرار قوانين صارمة للحد من انتشارها. وفي كل مرة تتكرر المأساة، يُعاد طرح النقاش حول التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يضمن حق حمل السلاح، لكن من دون إحراز تقدم ملموس على صعيد التشريعات.

وفي انتظار توضيحات السلطات المحلية حول هوية المنفذ ودوافعه، يعيش طلاب الجامعة وأساتذتها حالة صدمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من المآسي التي تضرب الجامعات الأميركية.

 
{{article.title}}
