مُقدم برامج متّهم بقتل صديقته.. إليكم التفاصيل

مثل توبياس ماركوس نوتال (32 عامًا)، المشارك في تقديم بودكاست، أمام محكمة بيرث الجزئية يوم الجمعة 22 آب، بعد اتهامه بقتل شريكته البالغة من العمر 30 عامًا داخل منزل في باسيندين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الشرطة تلقت استدعاءً يوم الأربعاء 20 آب لحادث خطير في منزل بشارع ريد. وعثرت على المرأة مصابة بجروح طعنية، نُقلت إثرها إلى مستشفى رويال بيرث حيث فارقت الحياة لاحقًا.

نوتال، الذي اكتفى بتأكيد اسمه أمام القاضي، سيبقى رهن الاحتجاز حتى جلسة استماع جديدة مقررة في 17 أيلول بمحكمة ستيرلنغ غاردنز.

الشرطة وخبراء الطب الشرعي واصلوا تمشيط مكان الحادث يوم الخميس وسط تحقيقات موسعة. ولم تصدر شرطة غرب أستراليا أي تعليق رسمي بعد.

يُذكر أن نوتال تخرج من جامعة نوتردام، وعمل في شركة توظيف قبل أن يشارك مع زميله "ديل" في إطلاق بودكاست "Waking World" على سبوتيفاي، حيث يقدمان محتوى عن السحر والغموض ونظريات المؤامرة.