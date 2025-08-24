تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قُتل هولك هوغان؟

A + A -

توفي أسطورة المصارعة هالك هوغان، بشكل مفاجئ في 24 يوليو الماضي، عن عمر 71 عامًا، ما أثار صدمة واسعة لدى عائلته وجماهيره حول العالم، قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل جديدة وتساؤلات عما إذا كان توفي بشكل طبيعي أم قُتل.

وأعلنت شرطة مدينة كليرواتر في ولاية فلوريدا، فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وسط تساؤلات عن مضاعفات طبية أدت إلى موته مقتولاً وأيضاً طريقة التعامل مع جثمانه.

وأوضحت شرطة كليرواتر أن التحقيق ما زال مستمرًا، ويشمل ذلك مراجعة السجلات الطبية والتواصل مع الشهود ومقدمي الرعاية الصحية الذين كانوا موجودين خلال الأحداث، فيما تنتظر العائلة النتائج قبل الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.

ووفقًا لوثائق نشرتها مجلة Us Weekly، توفي هوغان نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب، واستجابت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة في كليرواتر، لنداء طبي الساعة 9:51 صباح يوم وفاته، وتم نقله بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى "مورتون بلانت" حيث تم الإعلان عن وفاته.

وأفاد اختصاصي علاج طبيعي كان حاضرًا في منزله أن العصب الحجابي تعرض لقطع خلال عملية جراحية أجراها مؤخرًا، ما قد يكون تسبب بفشل تنفسي أدى لتوقفه عن التنفس.

واتصلت زوجته سكاي ديلي بخدمات الطوارئ، وأكدت لـ TMZ Sports أن العصب تعرض لـ"ضرر" أثناء الجراحة، وسط تساؤلات عن احتمال وجود خطأ طبي.

وكشف مكتب الطب الشرعي أن هوغان كان مصابًا بسرطان الدم الليمفاوي المزمن، لكن ابنته بروك شككت في ذلك وقالت إنها لم تكن على علم بأي إصابة بالسرطان.

وأضافت في مقابلة إذاعية بتاريخ 5 أغسطس: هذا ما يحيرني، لأنهم يقولون إنه كان مصابًا باللوكيميا، بينما كنت أرى تحاليله الطبية باستمرار، وأحد الأطباء قال بالحرف إن دمه مثل دم شاب في الخامسة والعشرين.

كما أشارت بروك إلى عدم وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، ووصفت الكشف عن إصابة والدها بعد وفاته بأنه "غريب".

ورغم أن هوغان أوصى بحرق جثمانه، قالت زوجته في 21 أغسطس إن ذلك لم يتم بعد، مؤكدة أن تشريحًا للجثة قد أُجري لكنها رفضت كشف نتائجه.

وفي منشور عبر إنستغرام، قالت بروك إنها لا تعرف موعد حرق الجثمان: قد يكون تم بعد وفاته مباشرة أو لم يحدث بعد. لا أعلم شيئًا.

وأضافت أن شقيقها نيك هوغان أبلغها بوجود خطة لتشريح الجثة، لكنها شددت على أن أي نتائج ستبقى سرية احترامًا لوالدها.