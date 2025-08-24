الميادين: مقتل ضابط إسرائيلي

A + A -

الميادين: أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، بمقتل ضابط من لواء "كفير" في صفوفه في جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مختلف المحاور، محقّقة الخسائر البشرية والمادية في صفوف "الجيش" الإسرائيلي.

واليوم، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) استهدافها دبابتين إسرائيليتين بعدد من العبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث رصد مجاهدوها وصول قوة إنقاذ لموقع الحدث.

بدورها، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق استهداف تجمّع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط شارع الفلل شمال مدينة خان يونس بقذائف "الهاون"، وذلك في عملية مشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين).