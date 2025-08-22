living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش الروسي يعلن القضاء على مجموعة من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود

22
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد مصدر أمني روسي لوكالة "نوفوستي" القضاء على مجموعة المركز 801 لمكافحة التخريب تحت الماء التابعة للبحرية الأوكرانية بقيادة سيرغي مارشينكو في البحر الأسود.


وقال المصدر: "في 13 آب، تم القضاء على مجموعة تابعة للمركز 801 لمكافحة التخريب تحت الماء التابع للبحرية الأوكرانية، بقيادة الكابتن سيرغي مارشينكو من روبانوفكا في مقاطعة خيرسون، في البحر الأسود".

وأشار إلى أن القوات الخاصة الأوكرانية أُرسلت إلى حتفها بسبب المصالح الشخصية لقادتها.

وتابع: "أفاد أصدقاء المتوفى بأن مجموعة مارشينكو أُرسلت ببساطة إلى "الإعدام" بسبب دوافع شخصية لقيادة المركز 801، ولن تحصل زوجته وأطفاله على التعويض الذي يستحقونه".

وأكد المصدر الأمني الروسي أن القوات الخاصة للجيش الأوكراني تسقط ضحايا بانتظام نتيجة قرارات سياسية. مشيرا إلى أن إخفاقات القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا تُجبر فلاديمير زيلينسكي على السعي لتحقيق "انتصارات صغيرة" للحفاظ على شعبيته. ولهذا، تُرسل القيادة الأوكرانية "نخبة" جيشها في مهام تبدو فاشلة بشكل واضح.

المصدر: "نوفوستي"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout