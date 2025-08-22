A + A -

أكد مصدر أمني روسي لوكالة "نوفوستي" القضاء على مجموعة المركز 801 لمكافحة التخريب تحت الماء التابعة للبحرية الأوكرانية بقيادة سيرغي مارشينكو في البحر الأسود.



وقال المصدر: "في 13 آب، تم القضاء على مجموعة تابعة للمركز 801 لمكافحة التخريب تحت الماء التابع للبحرية الأوكرانية، بقيادة الكابتن سيرغي مارشينكو من روبانوفكا في مقاطعة خيرسون، في البحر الأسود".

وأشار إلى أن القوات الخاصة الأوكرانية أُرسلت إلى حتفها بسبب المصالح الشخصية لقادتها.

وتابع: "أفاد أصدقاء المتوفى بأن مجموعة مارشينكو أُرسلت ببساطة إلى "الإعدام" بسبب دوافع شخصية لقيادة المركز 801، ولن تحصل زوجته وأطفاله على التعويض الذي يستحقونه".

وأكد المصدر الأمني الروسي أن القوات الخاصة للجيش الأوكراني تسقط ضحايا بانتظام نتيجة قرارات سياسية. مشيرا إلى أن إخفاقات القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا تُجبر فلاديمير زيلينسكي على السعي لتحقيق "انتصارات صغيرة" للحفاظ على شعبيته. ولهذا، تُرسل القيادة الأوكرانية "نخبة" جيشها في مهام تبدو فاشلة بشكل واضح.

المصدر: "نوفوستي"