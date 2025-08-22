لافروف يعرب عن دعم روسيا للسلطات الفنزويلية في سعيها لصون سيادتها

A + A -

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أعرب خلال اتصال هاتفي مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي غوميز عن تضامنه مع القيادة الفنزويلية في جهودها لحماية سيادتها.

وأضاف بيان الخارجية: "في 22 أغسطس، أُجري اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبة الرئيس التنفيذي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، ديلسي رودريغيز غوميز".



وتابع: "أعرب سيرغي لافروف عن تضامنه مع القيادة الفنزويلية، وأكد دعمه الكامل لجهودها في حماية سيادتها الوطنية وضمان استقرار مؤسساتها في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة على كاراكاس".

وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا خلال المحادثة عزمهما المتبادل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس، واتفقا أيضا على زيادة التفاعل والتنسيق في الشؤون العالمية.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد إمكانية القيام بعملية عسكرية في فنزويلا.

وجاء هذا التصريح على خلفية إرسال ثلاث سفن حربية أمريكية إلى شواطئ فنزويلا، يُفترض أن يكون على متنها أربعة آلاف من مشاة البحرية.