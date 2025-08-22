وزير خارجية فرنسا: الوقت يداهمنا للتفاوض على حل لملف إيران النووي

A + A -

أجرى وزراء خارجية فرنسا جان-نويل بارو وألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مكالمة هاتفية الجمعة مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي.

وهو كان "اتّصالا مهمّا جدّا... بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضّر لإعادة تفعيلها"، بحسب ما كتب وزير الخارجية الفرنسي في منشور على اكس، محذّرا من أن "الوقت يداهمنا".

وأشار بارو إلى "عقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل" مؤكّدا بذلك إعلانا صادرا عن طهران بشأن اجتماع مرتقب الثلاثاء المقبل "على مستوى وزراء الخارجية"، وفق البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية.

وأعاد الأوروبيون التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي في أواخر تموز/يوليو خلال اجتماع في إسطنبول.