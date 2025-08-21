living cost indicators
ترامب يقول إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن مع الشرطة والحرس الوطني

21
AUGUST
2025
 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن الخميس، برفقة قوات الشرطة والحرس الوطني التي نشرها في العاصمة الأميركية.

وأمر ترامب بنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، في إطار ما وصفه بحملة على الجريمة في المدينة التي يدير الديموقراطيون شؤونها، على رغم أنّ الإحصاءات تظهر انخفاض جرائم العنف.

وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" اليمينية، "سأخرج الليلة، أعتقد مع الشرطة والجيش بالطبع... سنقوم بعملنا".

ويأتي تصريح ترامب غداة استقبال نائبه غاي دي فانس باستهجان وبهتافات "الحرية لدي سي" (Free DC)، في إشارة إلى مقاطعة كولومبيا الفدرالية التي تضم واشنطن، خلال لقائه القوات المنتشرة في المدينة.

وحشد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن 800 عنصر لهذه المهمة، بينما ترسل الولايات الجمهورية أوهايو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا ما مجموعه حوالى 1200 جندي إضافي.

وتواجه العاصمة الأميركية اتهامات من جانب الساسة الجمهوريين بأنها تعاني تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية.

{{article.title}}
