أمٌّ قتلت عائلتها وانتحرت!

قالت السلطات إن امرأة من نيو هامبشاير اتُهمت بإطلاق النار على زوجها المريض في المرحلة النهائية من مرضه، واثنين من أطفالهما، قبل أن تطلق النار على نفسها.



تم استدعاء شرطة ولاية نيو هامبشاير بعد الساعة 8:20 مساء يوم الاثنين إلى منزل في موهاريميت درايف في مادبوري، حيث عثروا على جثث إيميلي وريان لونغ، 34 و48 عامًا، وطفليهما الأكبر، باركر، 8 أعوام، وريان، 6 أعوام.

زُعم أن إميلي لونغ أخذت مسدسًا من المنزل وأطلقت النار على زوجها - الذي يُقال إنه كان يُصارع نوعًا خطيرًا من سرطان الدماغ - واثنين من أطفالها الثلاثة، وفقًا للمدعي العام لولاية نيو هامبشاير، جون فورميلا. وأضاف أنها "انتحرت بعد ذلك مباشرةً".



أفادت السلطات أن الأربعة أصيبوا بطلقات نارية، وأُعلنت وفاتهم في المنزل. وعثرت الشرطة على أصغر أطفال الزوجين، البالغ من العمر ثلاث سنوات، سالمًا في الداخل.



كشف تشريح الجثتين أن الطفلين لقيا حتفهما برصاصة واحدة في الرأس، بينما توفي رايان لونغ متأثرًا بجروح متعددة، وفقًا لفورميلا. وأضاف أن إميلي لونغ أصيبت أيضًا برصاصة واحدة في الرأس.



وقبل أيام من ارتكاب جريمة القتل المشتبه بها، تحدثت إيميلي لونج عن شعورها "بالوحدة" و"القلق" عندما فكرت في الذهاب إلى معالج نفسي على حسابها على tiktok، والذي تم جعله خاصًا.