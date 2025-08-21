بسبب التغير المناخي... إصابات قياسية بالأمراض المنقولة عبر البعوض في أوروبا

A + A -

سجّلت أوروبا هذا العام معدّلاً قياسياً من الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق البعوض، مثل حمى شيكونغونيا وفيروس غرب النيل، وهو «واقع جديد» فرضه التغير المناخي، على ما أعلنت «وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي» الأربعاء.

وأفاد المركز بأنّ بعوضة الزاعجة البيضاء القادرة على نشر فيروس شيكونغونيا، موجودة حالياً في 16 دولة أوروبية و369 منطقة، مقارنة مع 114 منطقة فقط قبل عشر سنوات.

وسجلت أوروبا 27 حالة إصابة بشيكونغونيا حتى اليوم في عام 2025، وهو رقم قياسي جديد للقارة.

وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة منقولة محلياً في الألزاس شمال شرقي فرنسا. وأكدت الوكالة أنّ ذلك يشكل «حدثاً استثنائياً على هذا الخط العرضي شمالاً، مما يُسلط الضوء على استمرار توسّع خطر انتشار العدوى إلى شمال» الكرة الأرضية.

بين الأول من يناير (كانون الثاني) و13 أغسطس (آب)، سجلت ثماني دول أوروبية 335 إصابة محلية بفيروس غرب النيل و19 حالة وفاة. وتُعدّ إيطاليا الدولة الأكثر تضرراً، إذ بلغ عدد الإصابات 274 حالة.

وحضّ «المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها» سكان المناطق المتضررة على حماية أنفسهم من لدغات البعوض باستخدام طارد حشرات، وارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل، وتركيب ناموسيات.