تقرير يكشف عن "قاعدة صواريخ سرية"

أفاد مركز دراسات في تقرير صدر هذا الأسبوع أن كوريا الشمالية أقامت قاعدة عسكرية سرية قرب حدودها مع الصين، يعتقد أنها تستخدمها لتخزين صواريخ بالستية بعيدة المدى.

وأورد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، أن قاعدة الصواريخ البالستية غير المعلنة تقع في مقاطعة شمال بيونغان (شمال غرب) على مسافة لا تزيد على 27 كيلومترا من الحدود مع الصين.

وبحسب التقرير، فإن قاعدة سينبونغ دونغ تحتوي على الأرجح على صواريخ بالستية عابرة للقارات، ومن بينها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وحذر التقرير من أن هذه الصواريخ "يمكن أن تشكل تهديدا نوويا لشرق آسيا والقارة الأميركية".

وجاء في التقرير أن القاعدة من "القواعد الـ15 إلى 20 للصواريخ البالستية ومنشآت الصيانة والإسناد وتخزين الصواريخ والرؤوس، التي لم تعلن عنها كوريا الشمالية".

والتقرير يعد "أول دراسة معمقة مفتوحة المصدر تؤكد وجود القاعدة".

وأُعلن عن اكتشاف القاعدة تزامنا مع دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مؤخرا، إلى "توسيع سريع" لقدرات بلاده النووية.

وتؤكد كوريا الشمالية منذ فشل قمة هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2019، أنها لن تتخلى عن أسلحتها، وأعلنت نفسها قوة نووية بصورة "لا رجعة فيها".

 

Skynews
