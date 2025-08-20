تصوير فيديو ينتهي بمشهد صادم.. هذا ما حصل مع مؤثرين شهيرين!

A + A -

لم يكن المؤثران الأميركيان يتخيلان أن تصوير فيديو لمواقع التواصل سينتهي بشكل صادم.

فبينما كان باتريك بلاكوود ونينا سانتياغو، المؤثران الأميركيان الشهيران بنشر فيديوهات تذوق الطعام، داخل مطعم CuVee’s Culinary Creations في هيوستن بتكساس، يتناولان البرغر من أجل تقييمه، اصطدمت سيارة بواجهة المطعم.

وفوجئ الزوجان اللذان كانا يلتقطان شطائر البرغر الصغيرة ويتناولان قضمة منها بالسيارة تقتحم الواجهة، فيما تحطم الزجاج فوق طعامهما قبل أن يسقطا أرضًا.

ثم نهض بلاكوود بسرعة، وأمسك بذراع سانتياغو وأبعدها عن الموقع، فلم يصب أي منهما إلا بجروحٍ وكدماتٍ طفيفة.

ولدى سانتياغو، المعروفة باسم Nina Unrated، ما يقرب من مليون متابع على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. كما لديها حساب على OnlyFans، وغالبًا ما تنشر مقاطع فيديو لرقصات تقليدية.

أما بلاكوود فلديه عدد متابعين أقل بكثير بفضل محتواه الصحي والغذائي.

لكنهما يتشاركان في فيديوهات على قناة Unrated EX Files في يوتيوب، حيث يزوران مطاعم مختلفة، ويطلبان كميات هائلة من الطعام لإجراء "اختبارات تذوق".